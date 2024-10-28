В Тюмени состоялась международная конференция "Динамические процессы в каталитических структурах"

120 участников объединила международная конференция "Динамические процессы в каталитических структурах" в Тюмени, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Мероприятие прошло в Школе перспективных исследований ТюмГУ в Тюмени. С пленарными и ключевыми лекциями перед участниками выступили ведущие российские и зарубежные эксперты в сфере химической технологии, также будет представлено более 60 устных и стендовых научных докладов.

Всего в конференции приняли участие 120 ученых и исследователей из 11 регионов и 39 организаций России, а также из Китая, Мексики, Сирии, Азербайджана, Казахстана.

"Важно, что не только ведущие ученые и инженеры, но и наша молодежь активно включаются в обсуждение практических задач, стоящих в ключевых для региона отраслях - нефтегазовой и нефтехимической. Уверен, сегодняшняя конференция станет площадкой выработки решений и предложений для национального проекта "Новые материалы и химия" и послужит важным шагом на пути достижения технологического суверенитета нашей страны", - прокомментировал заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

В программе конференции — круглый стол с представителями бизнеса по трансферу науки в промышленность, дискуссия с российскими разработчиками программного обеспечения для нефтехимической отрасли и молодежный образовательный трек для студентов, аспирантов и магистрантов.