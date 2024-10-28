28 Октября 2024
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Раненый боец ВС РФ 14 дней в одиночку оборонял стратегически важное здание

Младший сержант Владислав Куданов в одиночку оборонял стратегически важное здание в течение двух недель в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, штурмовая группа Куданова смогла установить контроль над несколькими зданиями в одном из освобождаемых населенных пунктов.

ВСУ не oставляли попыток вернуть ранее утрaченные позиции и перешли в контрнаступление. Несмотря на полученное ранение, российский боец оборонял oдно из стрaтегически важных зданий на прoтяжении 14 дней до подхода основных сил.

Благодаря действиям Куданова подразделения российских военных смогли зайти в населенный пункт и отбить несколько улиц, передает ТАСС.

В мае сообщалось, что военнослужащий ВС РФ с позывным "Манул" в зоне СВО в одиночку ликвидировал четыре боевые машины пехоты Bradley американского производства. Стоимость уничтоженных БМП может составлять около $12 млн.

В марте 2023 года российский солдат Александр Мальцев в одиночку штурмовал опорный пункт противника в районе Кременная — Сватово, трех противников он убил, еще двое сдались в плен. Видео попало в Сеть спустя три дня после гибели Мальцева.

В январе 2024 года российский боец из 1-го Донецкого армейского корпуса увернулся от летящего на него украинского дрона-камикадзе, сбив до этого из автомата три ВСУшные "птички". Как выяснилось, солдат с позывным Бабай выманил на себя дроны, чтобы защитить сослуживцев и офицера.

Теги: Владислав Куданов, СВО, ВС РФ


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