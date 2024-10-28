Передумали? С будущих педагогов не будут требовать знаний по своему предмету

Будущим учителям, вероятно, так и не придется сдавать при поступлении в педвуз тот предмет, который они собираются преподавать. Это следует из новой версии приказа Минобрнауки.

Ранее сообщалось, что ведомство планирует обязать абитуриентов, поступающих в педвуз, сдавать ЕГЭ по тому предмету, который они планируют преподавать. Сейчас же существует парадоксальная ситуация: будущий учитель, например, географии может даже не сдавать ЕГЭ по географии.

Однако в ведомстве, вероятно, передумали. Там считают, что вузы сами должны принимать решение: будут ли они требовать от абитуриентов знаний по предмету или предложат поступить без этого.

Учитель информатики из Санкт-Петербурга, глава городского родительского комитета Михаил Богданов пишет, что Минобрнауки попросту скинуло с себя эту ответственность, "умывая руки в вопросе о том, каких математиков, физиков, биологов и прочих учителей будут готовить вузы".

"Не их, чиновников, это вопрос, мол. Им бюджет надо распределить и гарантированно заполнить места в аудиториях. Не важно кем", - считает он.

Замечание Богданова основано на том, что образовательные власти и вузы озабочены одним - набором требуемого количества абитуриентов и заполнением бюджетных мест.