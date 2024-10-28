28 Октября 2024
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Фото: страница депутата Дмитрия Сергина / vk.com/id516788944

Шарташ в Екатеринбурге снова хотят застроить высотками

Берег Шарташа в Екатеринбурге снова хотят застроить. Вопрос о появлении многоэтажек в границах улиц Проезжей - Норильской вынесли на общественные обсуждения, рассказал в своих социальных сетях депутат городской думы Дмитрий Сергин.

"Ну никак Шарташ не дает покоя застройщикам разных мастей, возбуждает их и манит. Так и чешутся девелоперские руки воткнуть каменные джунгли в прибрежной зоне озера. Что ж, господа урбанисты и общественники, ваш выход… Ну и вы, желающие приобрести уютную квартирку на живописном Шарташском берегу, тоже не отставайте…" - написал Сергин и уточнил, что вопрос предстоит обсудить на общественных слушаниях.

Вариант планировочного решения застройки в границах улиц Проезжая - Норильская на Шарташе в Екатеринбурге(2024)|Фото: страница депутата Дмитрия Сергина / vk.com/id516788944

Вопрос о застройке был вынесен на общественные обсуждения в минувшую пятницу. По словам депутата, кто-то из Комиссии по правилам землепользования и застройки сразу выступил категорически против строительства, однако большинством было принято решение услышать и мнение горожан.

Сергин заявил, что проблем на выбранном участке достаточно много. Среди них - отсутствие канализации, что является огромным препятствием для освоения территории. Сейчас улица Проезжая требует "спрямления" и расширения как минимум в два раза, а количество соцобъектов оставляет желать лучшего. И несмотря на все это, по словам депутата, все же есть и те, кто не возражал бы жить в новостройке с видом на озеро Шарташ.

"Чье мнение станет превалирующим, определят общественные обсуждения. Ну а комиссия ПЗЗ в дальнейшем при принятии решения будет руководствоваться мнением жителей Екатеринбурга", - добавил Сергин.

Вариант планировочного решения застройки в границах улиц Проезжая - Норильская на Шарташе в Екатеринбурге(2024)|Фото: страница депутата Дмитрия Сергина / vk.com/id516788944

Согласно опубликованной им информации, проектом займется ООО "Специализированный застройщик "Проект-С-30".

Теги: Шарташ, строительство, застройка


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