На юге России в аварии погибли трое

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о смерти троих людей на трассе. Трагедия случилась в селе Владимировка, перед весовым постом на въезд в город. В ДТП поучаствовали легковой автомобиль и грузовой транспорт.

Движение затруднено в обе стороны. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение, трое погибших. Обстоятельства случившегося устанавливают.

На месте работают пожарные, следователи, сотрудники ОГИБДД, спасатели. Координацию деятельности всех служб на месте осуществляют сотрудники управления транспорта и дорожного хозяйства, написал мэр в своем telegram-канале.