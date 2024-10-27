Игорь Бабушкин передал спецтранспорт астраханским военнослужащим

Переданные экскаватор-погрузчик и пять автомобилей будут использовать для хозяйственных нужд в войсковых частях центра боевой подготовки и боевого применения Воздушно-космических сил, а также на территории СВО.

Игорь Бабушкин также передал военнослужащим ключи от двух мотоциклов, которые на собранные средства приобрели астраханские байкеры. Транспорт отправят на фронт бойцам штурмового подразделения.

«Уверен, что техника пригодится участникам СВО и приблизит победу», – написал в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области.

Присоединиться к защитникам Отечества и найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф.

Также по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться по адресу: ул. Свердлова, 43. Жители районов – в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту.