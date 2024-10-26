43 поездку с гумпомощью совершили астраханские волонтеры в зону СВО

Астраханская группа волонтеров совершила уже 43-ю поездку на СВО, доставила очередную гумпомощь. В состав группы «V-K Своих не бросаем» входят родственники бойцов и неравнодушные жители поселка Верхнекалиновский Камызякского района. Отметим, что они регулярно собирают и отправляют гуманитарную помощь военнослужащим.

«Наша основная задача – помогать солдатам. Им нужно знать и верить в то, что их дома ждут и всегда поддержат», - считают волонтеры.

Присоединиться к защитникам Отечества и найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф.

Также по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться по адресу: ул. Свердлова, 43. Жители муниципалитетов Астраханской области — в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту.