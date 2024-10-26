В Молодёжном центре «Коса» в Астрахани прошла встреча молодых астраханцев с Эрнестом Мацкявичюсом

Накануне в Молодёжном центре «Коса» состоялась встреча с ведущим программы «Вести» на телеканале «Россия 1». У Эрнеста Мацкявичюса есть и педагогический опыт, он не первый год преподает журналистику и является директором Института медиа Высшей школы экономики, а также института «Первая академия медиа» РЭУ им. Г.В. Плеханова.

В мероприятии приняли участие астраханские студенты, волонтёры, представители различных молодежных объединений, с которыми спикер поделился воспоминаниями о своем пути на телевидении. Он отметил, что в последнее время зритель все чаще обращается не к социальным сетям, а предпочитает проверенную информацию по телевизору.

Телеведущий дал ценные профессиональные советы будущим журналистам. Во время выступления не обошлось и без историй из собственной практики.

Молодежь смогла задать волнующие вопросы Эрнесту Мацкявичюсу, узнать его точку зрения на актуальные события и получить вдохновение для будущей карьеры.