Путин заявил, что Киев не собирается продлевать на 2025 год транзит российского газа

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что Киев не планирует продлевать на 2025 год транзит российского газа в Европу.

На сегодняшний день Россия все еще поставляет газ через территорию Украины. Всего существует два транзитных маршрута. Один из них через газоизмерительную станцию Сохрановка был давно закрыт украинской стороной. Поставки ведутся по второй ветке через Суджа. Срок бронирования мощности для поставок уже прошел. Забронировать их требовалось еще в июле.

"Насколько мне известно, никаких усилий по продолжению этой работы украинская сторона не предпринимает", - отметил Путин.

Президент подчеркнул, что контракт заканчивается в декабре этого года. Для продления поставок нужно подписать новый контракт и забронировать мощности. Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от поставок, в том числе и по украинскому маршруту.

"Но, судя по всему, Украина этого делать не собирается. Более того, совсем недавно еще раз повторили свою позицию, которая заключается в том, что продление или заключение нового контракта на транзит с российской стороной украинские газовики заключать не собираются. Это значит, они закрывают этот маршрут", - объяснил глава российского государства.