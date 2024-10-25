Минюст России предложил увеличить срок платы алиментов детям

Минюст России подготовил дополнения в Семейный кодекс РФ, которые обяжут родителей выплачивать алименты детям после достижения совершеннолетия, при условии, что они находятся на очном обучении. Соответствующий законопроект Минюст опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов, передает корреспондент Накануне.RU.

Так согласно проекту, родители обязаны содержать, детей, достигших 18 лет и завершивших обучение по основным образовательным программам основного общего или среднего общего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность – на период до 1 сентября года, в котором завершено указанное обучение, но не более чем до достижения ими возраста 19 лет. Детей, продолжающих обучение очно следует содержать до 23 лет.

"Родители обязаны содержать своих детей, достигших возраста восемнадцати лет и обучающихся по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, – до окончания обучения, но не более чем до достижения ими двадцатитрехлетнего возраста", - говорится в документе.

При принятии этих норм для родителей будет действовать административная и уголовная ответственность за неуплату алиментов без уважительных причин в этот период.