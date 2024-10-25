30 астраханских волонтеров получили награды Народного фронта «Все для Победы!»

Премия была учреждена по поручению Президента России Владимира Путина. «Все для Победы!» – самая масштабная акция в истории современной России по сбору средств, амуниции и техники для СВО.

В церемонии награждения активистов акции Народного фронта «Все для победы!» принял участие заместитель руководителя администрации губернатора Астраханской области Егор Угаров и телеведущий, журналист, директор Института медиа Высшей школы экономики, директор института «Первая академия медиа» РЭУ им. Г.В. Плеханова Эрнест Мацкявичюс.

Всего было награждено 30 астраханцев. Обладателями нагрудных знаков и грамот в 11 номинациях стали лидеры общественного мнения, которые открывали сборы и доставляли необходимый груз на передовую. Среди них медики, изобретатели, представители бизнеса, и просто активные жители Астраханской области. Депутат Думы Астраханской области Валерий Ашихмин получил знак отличия «Честь и Слава» III степени.

Народный фронт вместе с тысячами неравнодушных россиян смог оказать колоссальную помощь нашим военнослужащим и мирным жителям новых и приграничных регионов.

Как отметил Егор Угаров, только объединившись для помощи фронту, мы сможем приблизить победу.

Благодаря почти 5 млн переводов удалось собрать более 16 млрд рублей. Это позволило приобрести и доставить около 7 тысяч квадрокоптеров, 14 тысяч радиостанций разных типов, 10 тысяч прицелов и монокуляров, 3,5 тысячи генераторов, 230 квадроциклов, 24 тысячи бронежилетов, 78 тысяч аптечек и другую технику и амуницию, необходимую на линии боевого соприкосновения, для 510 подразделений.

Кроме этого, на передовую было отправлено более 9 млн предметов, которые приносили жители России в региональные отделения Народного фронта.

Присоединиться и помочь бойцам на передовой и жителям новых и приграничных регионов может каждый.