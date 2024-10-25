25 Октября 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин на встрече с генконсулом Ирана в Астрахани обсуждал перспективы расширения сотрудничества

Состоялась рабочая встреча губернатора Астраханской области с Генеральным консулом Исламской Республики Иран в Астрахани Мехди Акучекианом. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.

Главной темой встречи стало расширение торгового взаимодействия, которое напрямую зависит от развития международного транспортного коридора «Север – Юг». Этот вопрос обсуждали президенты России и Ирана в рамках Саммита БРИКС.

"По итогам первого полугодия наш товарооборот с Ираном вырос на 30%. Грузооборот за восемь месяцев увеличился на 28% и составил 3,4 млн тонн. Таких показателей удалось достичь благодаря нашей совместной комплексной работе. Развиваем партнерские отношения с отдельными регионами и Фондом Исламской Революции «Мостазафан», прежде всего, в транспортно-логистической и промышленной сферах. Продолжается модернизация Астраханского порта иранскими инвесторами. Создана судоходная компания «Астрапорт Шиппинг». В нашем регионе зарегистрировано более 80 предприятий с участием иранского капитала, в том числе и в особой экономической зоне "Лотос", - отметил Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: t.me/babushkin30

Губернатор также сообщил, что в ближайшее время в Астрахани состоится 21-е заседание Совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат стран Прикаспия «Деловой Каспий» и 2-й астраханский международный форум «МТК «Север – Юг» – новые горизонты».

(2024)|Фото: t.me/babushkin30

"Ожидаем, что в их работе также примут участие представительные иранские делегации. Иран для нашего региона – ведущий партнер. Убежден в том, что двусторонние связи будут и далее активно развиваться", - подчеркнул глава Астраханской области.

(2024)|Фото: t.me/babushkin30

Теги: игорь бабушкин, генеральный консул ирана, мтк север-юг, оэз лотос, брикс


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