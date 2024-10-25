В Тюменской области подвели итоги внедрения практик бережливого производства

В Тюменской области подвели итоги внедрения практик бережливого производства в рамках проекта "Эффективный регион". Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

Он сообщил, что проект реализуется три года совместно с корпорацией "Росатом". За это время завершены 87 проектов, еще 60 находятся в стадии реализации.

"Почему это важно? Мы действуем в условиях очень ограниченных ресурсов – кадровых, финансовых. Это вызов не только для органов госвласти, но и для всех отраслей экономики. И единственный способ быть более эффективными – повышать производительность труда. Правильно говорят: работать надо не много, а головой. Тогда будут и результаты. Это подтверждает опыт участников проекта "Эффективный регион". Например, в тюменской школе № 56 избавились от очередей в столовой. За то же время теперь здесь могут накормить в три раза больше учеников. Все за счет более грамотно выстроенной логистики. Эту практику нужно масштабировать", - заявил Моор.

Он также отметил, что тюменская авиабаза внедрила современные средства связи и существенно сократила время реагирования на лесные пожары. Уже в этом сезоне практически все возгорания ликвидировались в течение суток.

Губернатор поручил своим подчиненным подумать, как внедрять технологии бережливого производства на системной основе. Это позволит получить серьезный экономический эффект, подчеркнул Моор.