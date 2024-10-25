В мэрии Екатеринбурга назвали причину потопа во Втузгородке

Причиной потопа во Втузгородке стал прорыв на трубопроводе на ул. Академическая,5. Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Напомним, что о серьезной коммунальной аварии на сетях ЕМУП "Водоканал" стало известно вчера вечером. На место оперативно выехали специалисты для обнаружения причины утечки и ликвидации последствий.

Сегодня ЕМУП "Водоканал" сообщил, что аварийно-восстановительные работы все еще ведутся. В связи с этим до 26 октября в Кировском районе холодная вода будет подаваться с пониженным давлением.