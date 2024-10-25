Космический корабль с российским космонавтом успешно приводнился
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Александром Гребенкиным успешно приводнился сегодня у берегов штата Флорида.
Как сообщает Lenta.ru, трансляцию вели на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).
Помимо Гребенкина, на борту корабля находились астронавты НАСА Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.
Crew Dragon отстыковался от Международной космической станции 24 октября.
Экипаж находился на орбите с марта 2024 года.