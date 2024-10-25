В Тобольске на бывшего чиновника завели уголовное дело

На бывшего чиновника мэрии Тобольска возбудили дело за подделку документов, сообщают "ПиГ" со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что этим летом экс-директора департамента культуры и туризма администрации города Дениса Зенина уличили в наличии поддельного диплома о высшем образовании. 10 июля его уволили.

На него возбудили уголовное дело по ст. 327 УК РФ — подделка, изготовление или оборот поддельных документов, госнаград, штампов, печатей или бланков.