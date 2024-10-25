WSJ: Маск с конца 2022 года регулярно общается с Путиным

Американский предприниматель Илон Маск регулярно обсуждает с президентом России Владимиром Путиным личные темы и бизнес, сообщает The Wall Street Journal. По данным газеты, миллиардер и глава государства контактируют с конца 2022 года.

Издание со ссылкой на источники пишет, что правительство США якобы в курсе этого, но не имеет права ограничить Маска.

При этом отмечается, что сам миллиардер отрицает любые контакты с Путиным.

Издание The New Yorker со ссылкой на чиновников из Пентагона сообщало, что миллиардер из США Илон Маск осенью 2022 года сообщил представителям американского Министерства обороны о разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

По словам одного из чиновников, при обсуждении с американскими чиновниками использования терминалов Starlink на Украине в октябре прошлого года бизнесмен упомянул о беседе с Путиным.