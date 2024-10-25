Беременная девушка упала с пятого этажа в Сыктывкаре

21-летняя беременная девушка упала с пятого этажа в Сыктывкаре. Она пыталась выбраться из запертой квартиры по простыням, пишет SHOT.

Дома ее закрыл парень - 24-летний отец ребенка - чтобы она не шла в бар с подругами. Он был против того, чтобы девушка на шестом месяце беременности употребляла алкоголь.

Накануне вечером девушка связала простыни и попыталась спуститься по ним с пятого этажа, но сорвалась. У девушки закрытая черепно-мозговая травма, переломы бедра и таза. С ребёнком, по предварительным данным, всё в порядке.