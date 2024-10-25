В Новосибирске сержант получил срок за уклонение от службы

Новосибирский гарнизонный военный суд наказал младшего сержанта Исакова. Он получил срок за уклонение от службы.

Солдат 11 мая 2023 г. самовольно оставил воинскую часть. Он уехал в Новосибирск, где занимался своими делами. Он скрыл статус военнослужащего и подрабатывал без официального трудоустройства.

22 июля 2024 г. Исаков задержан полицейскими на станции метро "Площадь Карла Маркса" в Новосибирске. Суд приговорил солдата к пяти с половиной годам колонии общего режима. Приговор в силу не вступил, сообщает Второй Восточный окружной военный суд.