БРИКС с партнерами создали мировое большинство - почти 5 млрд человек

После принятия в БРИКС в статусе партнеров 13 стран в расширенном составе этого объединения оказалось мировое большинство - в сумме в этих странах проживают более 5 млрд человек из чуть более 8 млрд населения Земли. Это стало одним из символических результатов прошедшего саммита БРИКС в Казани.

Напомним, страны БРИКС пока решили не принимать новых участников, но партнерами БРИКС стали Турция, Казахстан, Узбекистан, Алжир, Беларусь, Боливия, Куба, Индонезия, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Вьетнам. При этом заявки на вхождение в состав объединения или взаимодействие с БРИКС подали более 30 стран, сообщил накануне президент РФ Владимир Путин.

В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия.

Это объединение стран не только представляет огромную часть населения, пока что около 44%. Они дают более трети мирового ВВП. С присоединением ОАЭ и Ирана обладают третью мировых запасов нефти. Как пишет The Jerusalem Post (Израиль), страны БРИКС контролируют более 20% мировых запасов золота, из них три четверти имеют Россия и Китай - более 4,5 тыс. тонн. Это укрепляет их позиции как крупных экономических игроков на мировой арене. Также способствует финансовой стабильности, так как золото является стабильным активом. Кроме того, обеспечивается геополитическое влияние и готовится база для бросания вызову доллару США.

На Западе также обеспокоены потенциальным созданием альтернативной международной платежной системы.