25 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Бывший гендиректор свердловского ОТВ попал под суд за невыплату зарплаты

В отношении бывшего гендиректора свердловской "Областной газеты" и ОТВ Антона Стуликова возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 145.1 УК РФ за невыплату заработной платы. В результате вопрос пришлось решать уже в суде. Об этом в своих социальных сетях сообщает депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Как говорится в ответе прокуратуры, опубликованном депутатом, без зарплаты остался сотрудник ООО "Медиахит", которым владеет Стуликов. Суд уже состоялся и с медиаменеджера взыскали как долг по зарплате, так и компенсацию по задержке выплаты и компенсацию морального вреда. О каких именно суммах идет речь, в тексте документа не раскрывается.

"В свое время президент прямолинейно предупредил горе-работодателей. Санкции за долги по зарплате неотвратимы. Известный медиадеятель Антон Стуликов, руководитель и владелец ООО "Медиахит", не усвоил урока. Месяцами он не выплачивал сотруднику жалованье. Видимо, посчитал себя выше закона. И в результате Следком возбудил в отношении Стуликова уголовное дело", - написал Альшевских.

Помимо этого, Стуликова вызвали в налоговую для дачи пояснений по вопросу полноты отражения в налоговой отчетности выплат за 2024 год. Однако тот так и не пришел, в связи с чем депутат предположил, что Стуликов "в бегах". Теперь ему грозит и административное дело.

"Руководитель организации в инспекцию не явился, письменные пояснения не предоставил. По месту жительства Стуликова направлено уведомление от 16 октября о необходимости явиться 30 октября в инспекцию для составления протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ. Кроме того, органами налогового контроля проводятся мероприятия по внесению недостоверных сведений в адрес регистрации юридического лица", - говорится в документе.

Теги: Екатеринбург, ОТВ, Областная газета, Медиахит, Стуликов, зарплата, долг, суд


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