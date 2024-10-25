Виталий Хоценко: С опережением завершен ремонт участка дороги в Таврическом районе Омской области

Виталий Хоценко сообщил об опережающем завершении ремонта дороги Таврическое – Луговое – «Тихвинка – Новоуральский – Пристанское» . Дорожные одежды полностью обновлены на участке трассы с 20 по 26 км в границах Таврического района, пояснили в пресс-службе Правительства Омской области.

«Благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, опережающими темпами завершен ремонт участка 20 – 26 км дороги Таврическое – Луговое – «Тихвинка – Новоуральский – Пристанское» в Таврическом муниципальном районе Омской области», - сообщил Губернатор Виталий Хоценко.

Дорожники подрядной организации АО «Омскавтодор» летом текущего года приступили к обновлению участка, ремонт которого был запланирован на 2025 год. На отрезке протяженностью 6 км выполнены работы по фрезерованию старого дорожного полотна, укреплению основания методом холодного ресайклирования, устройству выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия.

В рамках ремонта также восстановлено 50 дорожных знаков, 60 сигнальных столбиков, 6 опор освещения пешеходного перехода и остановочных пунктов, а также нанесена новая дорожная разметка.

Трасса связывает между собой три населенных пункта Таврического района: районный центр, село Луговое и деревню Солоновку.

Ранее в этом году введен в эксплуатацию участок 19-20 км дороги Таврическое – Луговое – «Тихвинка – Новоуральский – Пристанское». До конца дорожно-строительного сезона также будет завершен ремонт участка 12 – 19 км.