Зимой завершится комплексный капитальный ремонт сразу трех екатеринбургских школ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что зимой завершится комплексный капитальный ремонт сразу трех школ уральской столицы.

"Зимой завершится комплексный капитальный ремонт сразу трех школ – №№ 68, 87 и 72. В каждой отреставрируют фасады, перестелют кровлю, обновят инженерные сети и системы безопасности, оборудуют современные столовые, спортивные и медицинские блоки", – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Первой откроется школа № 68 на улице Кировградской – накануне Нового года. Рабочие оборудуют там пожарные лестницы и навесные потолки, а в классах и коридорах сделают косметический ремонт.

Во дворе учебного заведения обустроят площадки для отдыха, игры в баскетбол, настольный теннис. Также на территории появится стоянка для школьного автобуса, а по периметру – новые ограждения.

Учреждение откроется для ребят уже в январе, сразу после каникул.

Школы № 87 на улице Ферганской и № 72 на Калинина примут детей в последней четверти учебного года. Ремонтные работы продолжатся там до февраля.

В школе № 87 сделают перепланировку. Она позволит разделить потоки начальной и средней ступени, обустроить санузлы на каждом этаже, а также расширить столовую. Для ребят с ОВЗ внутри здания сформируют безбарьерную среду: сделают пандусы и уберут пороги.

Прилегающее пространство благоустроят. На спортивных площадках постелют резиновое покрытие и сделают беговую дорожку, а в пешеходных зонах положат плитку. Также на территории появится зона для сдачи нормативов ГТО.

Что касается школы № 72, там заменят чердачные и межэтажные перекрытия, расширят и укрепят дверные проемы. В коридорах и классах обновят отделку. В дополнение в здании усилят защитный контур: заменят слаботочные системы пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступом.

Во дворе обустроят многофункциональный корт, беговую дорожку, площадки для воркаута и волейбола.

Напомним, 2024 год стал важным для екатеринбургской системы образования. В мегаполисе открылись СОШ № 300 на улице Рощинской, № 133 в Академическом районе и Губернаторский лицей в микрорайоне "Солнечный". Также в конце текущего года начнет работу школа на улице Советской.

Напомним, как мы сообщали ранее, Алексей Орлов поручил проработать вопрос создания школы для адаптации мигрантов. По его словам, недостаточное внимание к вопросу адаптации мигрантов чревато возникновением конфликтов на национальной и конфессиональной почве, поэтому поставлена цель – разработать комплексную стратегию интеграции иностранных граждан в общество.