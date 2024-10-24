Марию Шарапову включат в Международный зал теннисной славы

Бывшая ракетка мира, серебряный призер Олимпиады-2012, бывшая теннисистка Мария Шарапова будет включена в Международный зал теннисной славы, сообщается на сайте Зала.

Церемония включения пройдет в августе следующего года в США. Помимо Шараповой, туда также войдут 16-кратные победители турниров Большого шлема в парном разряде, американская пара Боб и Майк Брайаны.

Напомним, что Мария Шарапова также носит титул пятикратной чемпионки турниров Большого шлема в одиночном разряде.