24 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Путин назвал истинные причины провокации на Курском направлении

Глава РФ Владимир Путин заявил об истинной причине провокаций на Курском направлении со стороны ВСУ. По его словам это попытка вмешаться в выборный процесс США и повлиять на избирателей и действующую администрацию, даже если это будет значить - пожертвовать украинскими солдатами.

"Я, например, считаю, что провокации на Курском направлении связаны с попытками вмешательства во внутриполитическую ситуацию и выборный процесс в США. Они во что бы то ни стало хотят показать действующей администрации и избирателям действующей администрации, что их вложение в Украину были не напрасны. Во чтобы ты не стало и любой ценой, в том числе и жизнью своих солдат. На них работают, а не на интересы украинского народа", - сказал Путин во время подведения итогов саммита БРИКС в Казани.

Он также сообщил о готовности России к любым вариантам мирных договоренностей по Украине в рамках реалий. По его словам, на контакт идут и другие страны, однако власти Украины обрубают этот контакт на корню. Их действия, считает президент, является очень иррациональным.

"Мы готовы рассматривать любые варианты мирных договоренностей, исходя из реалий, которые складываются на земле. И не готов ни на что другое, - сказал Путин. - Факты попыток начать переговоры, а потом отказ от этих попыток. Я уже говорил, что высокий представитель Турции позвонил нам прямо из Нью-Йорка, до этого было то же самое - до этого Турция тоже выступила с инициативой по поводу ситуации в Черном море - обеспечить свободу и безопасность судоходства, заключить определенные договоренности и соглашения по поводу безопасности объектов атомной энергетики. А потом глава Киевского режима публично заявил: "Никаких переговоров". Мы тоже нашим турецким друзьям сказали: "Ну слушайте, вы там разберитесь, вы нам предлагаете со ссылкой на них, мы соглашаемся, а потом слышим отказ через день. Ну как это понимать?" Они вот так руками разводят и говорят: "Ну вот так, вот такие партнеры сложные". Поведение украинской верхушки сегодня является очень иррациональным".

Теги: переговоры, провокация


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