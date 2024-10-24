Ягудину вменили взяточничество

В Санкт-Петербурге "пришли" за заместителем председателя комитета по транспорту мэрии Ренатом Ягудиным. Ему вменяют получение крупной взятки.

Следователи полагают, что не позднее сентября 2024 г. Ягудин договорился со своим знакомым, что тот выступит посредником в получении чиновником взятки в 2,5 млн руб. от представителя коммерческой организации. В ответ политик должен был помочь в заключении государственного контракта на поставку элементов транспортной инфраструктуры.

23 октября Ягудин получил деньги, их передача была частью оперативно-розыскных мероприятий. Увидев приближающихся к нему сотрудников ФСБ, Ягудин выкинул деньги на проезжую часть и попытался скрыться на автомобиле, в котором сидел, однако был задержан.

В квартире Ягудина найдены 30 млн в рублях и иностранной валюте, а также дорогие украшения. Решается вопрос о предъявлении обвинения и аресте политика, сообщает Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу.