Белый дом: Военные КНДР станут законными целями в случае появления на Украине

Если военнослужащие КНДР появятся в зоне конфликта на Украине, они станут "законной военной целью", заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома США Джон Кирби. Об этом сообщает Washington Post.

Он отметил, что у американских спецслужб нет достоверных разведданных о том, будут ли северокорейские военнослужащие участвовать в конфликте на Украине.

Ранее Кирби заявил, что Соединенные Штаты обладают информацией о прибытии в Россию трех тысяч военных из Северной Кореи.

Напомним, Сеул считает, что КНДР может отправить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для оказания помощи России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждения прессы об этом напоминают очередную газетную утку.

По информации The Wall Street Journal, большая часть северокорейских подразделений находится на безопасном расстоянии от линии фронта, бойцам показывают, как организовывать логистику и работать с дронами.