Страны БРИКС решили пока не принимать в объединение новых участников

Лидеры межгосударственного объединения БРИКС пока решили не принимать новых участников, сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Странам, подавшим заявку на вступление, присвоят статус партнеров.

Арагчи подчеркнул, что заявки на вхождение в состав объединения подали от 30 до 35 государств. Его слова приводит агентство IRNA.

Дипломат добавил, что на саммите в Казане были разработаны критерии, которым должно соответствовать государство для присвоения ему статуса партнера.

Как вчера отмечал президент РФ Владимир Путин, в той или иной форме стремление взаимодействовать с БРИКС выразили более 30 государств, при этом необходимо выдержать баланс и не допустить снижения эффективности БРИКС.

16-й саммит глав государств БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В нем принимают участие 32 страны, 24 государства представляют их лидеры.

Объединение было создано в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году к нему присоединилась ЮАР. А 1 января 2024 года - Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия.