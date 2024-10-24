Лукашенко: БРИКС – сообщество будущего

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на саммите БРИКС в Казани. Политик счел, что организация – сообщество будущего.

"По своему потенциалу оно может приблизить конец истории доминирования коллективного Запада, который оказался неспособным нести ответственность за цивилизованное развитие международных отношений. В силах государств – участников БРИКС сделать так, чтобы реальные рычаги влияния перешли в руки прогрессивного мирового большинства", - сказал Лукашенко.

По словам президента, Белоруссия идет в БРИКС с конкретными идеями и проектами, призванными содействовать решению общечеловеческих проблем.

"Мы готовы предложить свой уникальный исторический опыт, как стать сильнее самим и сделать сильнее других. Мы полностью разделяем философию БРИКС", - цитирует Лукашенко близкий к его пресс-службе telegram-канал "Пул первого".