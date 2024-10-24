В Екатеринбурге на несколько дней изменят маршрут троллейбуса №33

Начиная с завтрашнего дня в Екатеринбурге изменится схема движения троллейбуса №33. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В связи со строительством теплосетей по улице Краснофлотцев, движение троллейбуса №33 будет закрыто от остановки "Педуниверситет" до остановки "Таганская".

Напомним, что ранее транспорт ехал по улицам: Таганская – Краснофлотцев – Старых Большевиков – Фронтовых Бригад на участке от улицы Фрезеровщиков до конечного пункта "Педагогический университет". Теперь же движение троллейбуса будет направлено по маршруту: станция Коммунистическая – улица Коммунистическая – улица Ломоносова – улица Восстания – улица Фрезеровщиков – станция Таганская.

Временный маршрут будет действовать до 23.59 1 ноября. Других видов транспорта ограничения в движении не коснутся.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. С этим может помочь информационная карта, где отображены все актуальные данные по дорожным работам и перекрытиям.