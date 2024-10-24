Путин: Переход к более справедливому мироустройству идет непросто

Президент Владимир Путин выступил в Казани на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс". Во встрече поучаствовали лидеры стран СНГ, делегации государств Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, а также главы исполнительных органов различных международных организаций.

По словам главы государства, в этот раз российское председательство пригласило ближайших соседей России, дружественные нам страны, с которыми "нас объединяет общая история жизни в едином государстве". Повестка заседания включает различные вопросы сотрудничества – устойчивое развитие, искоренение бедности, адаптация к изменению климата, обмен технологиями и знаниями и борьба с терроризмом, трансграничной преступностью.

"Особое внимание уделим вопросам мирного урегулирования конфликтов, в том числе, разумеется, поговорим, и серьезно поговорим, об обострившейся ситуации на Ближнем Востоке", - сказал Путин.

Президент России полагает, что переход к более справедливому мироустройству идет непросто.

"Один из примеров этого – Украина, которую используют для создания критических угроз безопасности России, игнорируя при этом наши жизненные интересы, справедливые озабоченности, ущемления прав русскоязычных людей. А сейчас и вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение. Это – иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю России, не принимает во внимание ковавшиеся веками единство, силу духа и сплоченность ее народа", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.