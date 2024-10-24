В Лысьве чиновница получила условный срок за превышение полномочий

В Лысьве начальник управления благоустройства дорожной деятельности признана виновной в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Установлено, что в 2022 году она незаконно заключила дополнительное соглашение об увеличении цены муниципального контракта по объекту капитального ремонта на территории Лысьвы, а также подписала акты выполненных работ, которые фактически не были выполнены в полном объеме.

Подрядчик незаконно получил из бюджета города более 8 млн руб.

Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях.