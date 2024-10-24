Замначальника полиции в Заречном задержали за взятку за помощь мигрантке

На Урале задержали заместителя начальника отдела УУП и ПДН МО МВД России "Заречный" по обвинению в ч.3 ст.290 УК РФ - получение взятки за незаконные действия (бездействие). Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

По версии следствия, правоохранитель получил взятку за непринятие мер по привлечению к административной ответственности женщины - мигрантки, которая нелегально находилась на территории России. Сейчас фигурант уже задержан, с его участием проводится комплекс следственных действий, собираются все доказательства его причастности к преступлению. Полицейскому грозит наказание вплоть до 8 лет лишения свободы.

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, взятку сотруднику ОВД передал местный житель. Он надеялся, что его знакомую, прибывшую в регион в сентябре текущего года с территории одной из бывших союзных республик, не привлекут к ответственности за нарушение миграционного законодательства нашей страны.

"Руководством регионального главка МВД по данному факту назначена служебная проверка, подключены специалисты Управления собственной безопасности. В случае подтверждения вины представителя службы участковых уполномоченных он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном порядке, а его непосредственных кураторов привлекут к строгой дисциплинарной ответственности за упущения в работе по антикоррупционной составляющей. Собранные материалы переданы в следственные органы", - отметил полковник Горелых.