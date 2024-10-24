Инициатива Виталия Хоценко - в 2,5 раза вырастет выплата к медалям «Материнская слава» и «Отцовская доблесть»

Инициативу Виталия Хоценко об увеличении в 2,5 раза выплат к медалям «Материнская слава» и «Отцовская доблесть» поддержали депутаты Законодательного собрания Омской области, сообщили в пресс-службе Правительства региона.

Законопроект, представленный Губернатором Омской области к рассмотрению регионального парламента, сегодня был принят депутатами сразу в двух чтениях.

Таким образом, после одобрения парламентариями, в Омской области многодетным родителям увеличили сразу в 2,5 раза размер денежного вознаграждения к почётным знакам «Материнская слава» и «Отцовская доблесть». В последний раз сумма поощрения индексировалась в 2018 году.

По предложению Губернатора Виталия Хоценко единовременные выплаты к медалям подняли с 10 тысяч рублей сразу до 25 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в Омской области ежегодно медалями «Материнская слава» и орденами «Отцовская доблесть» награждаются порядка 50 жителей региона.

На сегодняшний день этих наград уже удостоено 1489 многодетных женщин и 25 одиноких многодетных отцов. Медаль вручается женщинам, родившим и воспитавшим пять и более детей. Отцы награждаются за воспитание троих и более детей, в том числе усыновленных.