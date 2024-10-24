В Екатеринбурге пенсионер выстрелил в соседа из-за шума

В Екатеринбурге пенсионер выстрелил в соседа, в надежде побыть в тишине. Информацию об этом подтверждает пресс-служба городского УМВД.

Инцидент произошел сегодня ночью в домне на улице Викулова, 46А.

"Сообщение о конфликте между соседями в доме на Викулова поступило в отдел полиции №9 около 2.40. С данного адреса в медицинское учреждение был доставлен гражданин 1981 года. Прибывшая на место группа немедленного реагирования задержала мужчину 1952 года рождения, у которого изъят травматический пистолет", — рассказали в полиции.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пока удалось выяснить, что стрельба стала результатом ссоры из-за шума в вечернее время.

Напомним, что в июне в Пионерском районе произошла похожая история, когда местный житель вышел во двор с ружьем в попытке угомонить шумную компанию, после чего подробно рассказал свою версию событий. В социальных сетях в комментариях горожане заступились за владельца ружья, выражая сочувствие уральцу, которому теперь придется отвечать за попытку сохранить тишину в своем дворе. В противовес упреки полились в сторону мигрантов и правоохранительной системы, которая долгие годы не может понять, как разбираться с шумными компаниями под окнами многоэтажек.