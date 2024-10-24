ВВС Турции нанесли удары по целям РПК в Ираке и Сирии

ВВС Турции наносят удары по целям Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке и Сирии после теракта в Анкаре.

"Уничтожены 32 террористические цели, операция продолжается", — цитирует телеканал TRT Haber заявление турецкого Минобороны.

Ведомство добавило, что в результате ударов ликвидировано большое количество боевиков РПК.

Теракт произошел 23 октября в Анкаре у здания авиационной компании Tusaş. На этом предприятии создают беспилотники, штурмовые вертолеты T129 ATAK и спутники разведки. Сначала прогремел взрыв, затем была слышна стрельба. Двое нападавших были ликвидированы. Жертвами теракта стали пять человек, пострадали 22.

Глава МВД Али Ерликая заявил, что у властей есть серьезные основания подозревать РПК в осуществлении теракта, передает ТАСС.