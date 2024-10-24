Иностранец получил солидный срок за попытку поджечь здание ФСБ на Лубянке

2-й Западный окружной военный суд отправил в колонию гражданина Таджикистан Акмалджона Ахророва* (*включен, как и все ранее осужденные по этому делу, в список террористов и экстремистов). Он наказан за попытку подрыва здания ФСБ.

"Окончательно наказание Ахророву Акмалджону Акрамовичу* определить путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшуюся часть срока лишения свободы (11 лет) – в исправительной колонии строгого режима", - цитирует ТАСС судью.

Ранее восемь фигурантов этого же уголовного дела уже получили от 12 до 22 лет колонии за несостоявшиеся планы взорвать в мае 2022 г. одно из зданий ФСБ на Лубянке. После подрыва преступники планировали расстрелять из огнестрельного оружия прохожих и посетителей приемной ФСБ и закидать ручными гранатами близлежащие здания.