Депутат сообщил об обысках по делу об оборонительных сооружениях в Курской области

В Курской области прошли обыски в рамках дела о возведении оборонительных сооружений на границе с Украиной. Информацию подтвердил депутат Госдумы от Курской области Максим Васильев.

"В организации, где я работаю, действительно прошел обыск и представителям полиции были предоставлены все интересующие документы", - написал депутат на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

По словам политика, его радует, "что вопросом строительства оборонительных сооружений занялись соответствующие инстанции".

"Беспокоит другой факт, что истина никому не нужна! Виноватых ищут среди гражданских исполнителей контракта, которые в сложнейших условиях ВОПы построили, и построили лучше, чем это сделали в Белгороде и в Воаги в Харькове", - также написал депутат.

Mash писал, что обыски прошли в курском управлении капстроительства (УКС) и в нескольких фирмах, связанных с депутатом Васильевым, по делу о не возведенных в срок фортификационных сооружениях. По информации телеграм-канала, фирмы депутата выступали подрядчиками и, в числе прочих, должны были работать на границе. Mash сообщает, что из-за не сдачи укреплений в срок было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.