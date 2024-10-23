Экскурсоводы Астраханской области подтверждают квалификацию

С ростом интереса туристов к достопримечательностями Астраханской области и другим туристическим возможностям региона профессия экскурсовода становится особенно востребована.

Все чаще туристским организациям приходится иметь дело с требовательными российскими и иностранными туристами — требовательными потребителями, имеющими значительный опыт путешественников.

В связи с чем, особое внимание уделяется повышению уровня профессионализма экскурсоводов и и качества предоставления экскурсионных услуг.

В рамках реализации мероприятий по повышению доступности туристических продуктов и качества оказания экскурсионных услуг нацпроекта «Туризм и индустрия развития гостеприимства» министерство экономического развития Астраханской области продолжает работу по аттестации экскурсоводов экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков.

С начала этого года 25 экскурсоводов подтвердили свою квалификацию и получили аттестаты и идентификационные карточки, чтобы на законных основаниях оказывать экскурсионные услуги на территории Астраханской области.

Накануне астраханским экскурсоводам торжественно вручили аттестаты для осуществления экскурсионной деятельности на на территории Астраханской области.

В качестве заявителей выступили экскурсоводы, имеющие как значительный, так и небольшой опыт работы в данной сфере деятельности. Во время выполнения тестовых и практических заданий квалификационного экзамена астраханские экскурсоводы показали глубокие теоретические и практические знания, подтвердив свою квалификацию для осуществления осуществления экскурсионной деятельности.

Напоминаем, что с 1 марта 2025 года все экскурсоводы должны будут иметь подтверждённый аттестат для осуществления экскурсионной деятельности на территории Астраханской области.

По вопросу прохождения аттестации необходимо обратиться в министерство экономического развития Астраханской области - по телефону 8 ((85112)) 511--011--117 или по адресу:: город Астрахань,, улица Советтская,8.