Костромской опыт модернизации транспортной системы будут внедрять в других регионах страны

Эксперты оценили принятые в Костромской области управленческие решения в области транспортной системы как высокоэффективные.

Костромская область одной из первых в стране изменила систему работы пассажирского транспорта. По просьбе администрации города полномочия по пассажирским перевозкам были приняты на региональный уровень. По решению губернатора Сергея Ситникова с 1 июля 2023 года в областном центре внедрена новая система перевозок.

Изменена система оплаты, перевозчикам стали оплачивать соблюдение графика и качества перевозок, а не количество пассажиров. Полностью обновлён автопарк современными низкопольными автобусами, удобными для людей. Организована технологичная прозрачная система контроля за организацией перевозок.

«Проблемы, которые годами назревали в системе общественных перевозок, в определенный момент дошли до критической точки. Надо было принимать решение. Политическая воля руководства региона, нашего губернатора Сергея Константиновича Ситникова позволила нам выполнить эту работу. Я думаю, что на самом деле у нас все получилось. На сегодняшний день проблему пассажирских перевозок в городе мы сняли полностью. Сейчас стали видны реальные объемы перевозок. Мы перевозим порядка 45 миллионов человек в год. Хотя ранее частные перевозчики называли нам лишь 17-20 миллионов пассажиров», - отметил заместитель губернатора Костромской области Юрий Маков.

Сегодня опыт Костромской области обсудили на межрегиональном транспортном форуме с участием более 100 представителей отрасли из разных субъектов России - Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Тулы, Луганской и Донецкой Народных Республик и др. Форум специально провели в регионе, чтобы воочию убедиться в преимуществах костромских новаций. Принятые управленческие решения признаны высокоэффективными.

«Я специально приехал ознакомиться с результатами проводимой в регионе реформы. И честно скажу, я в восторге. Тому, что я сегодня увидел, я ставлю высочайшую оценку. Отдельно хочу подчеркнуть вклад и позицию губернатора, Сергея Константиновича Ситникова, который это все поддерживает. Модель транспортного обслуживания была основана на опыте Тверской области, но в Костроме она дополнена, улучшена, адаптирована под особенности города. Если сравнивать Костромскую область со схожими регионами, могу сказать, что здесь есть решения, которые значительно лучше и более правильно организованы. Например, диспетчерский центр. Безопасность на транспорте выстроена очень эффективно. Обязательно будем ставить Кострому в пример другим регионам», - прокомментировал первый заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе России Борис Лоран.

«Мы считаем, что администрация Костромской области один из лидеров по проведению транспортных реформ. Совместное решение позволило оснастить все транспортные средства валидаторами для проведения оплаты проезда. Совместными усилиями мы достигли существенных результатов. Рост платежей по банковским картам вырос в 5,5 раз. В целом, в уровень общественного транспорта Костромы - высокого класса. Комфортабельные автобусы, понятная навигация, хорошая система оплаты проезда. Очень нравится деятельность регионального диспетчерского центра оператора перевозок», - пояснил директор по развитию региональных проектов компании «СберТройка» Эдуард Мураков.

«Очень интересно познакомиться с опытом внедрения безналичной оплаты проезда в другом регионе. Наслышаны, что в Костромской области это произошло достаточно быстро и успешно. Была положительная реакция населения. Сегодня все посмотрели, работа выстроена. Отдельно хочу отметить работу контрольных служб. И, конечно, я бы сказал, что 99% успеха внедрения транспортной системы в Костроме - региональная власть. Это важное решение, что система перевозок поднята на областной уровень», отметил генеральный директор «Единого информационно-расчетного центра» Тульской области Александр Лапин.





«Мы также готовимся к внедрению новой транспортной системы. Есть разные модели. Но костромская - это одна из моделей, которая реально работает. Реальный результат мы видим на дорогах. Уже удалось оценить общественный транспорт. Очень комфортно, удобно, отмечу стабильность расписания, качество подвижного состава, интервальность удобна для пассажиров. Все продумано и качественно», - подчеркнул замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Тюрин.