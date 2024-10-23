Военные билеты астраханским призывникам вручил губернатор Игорь Бабушкин

В Астраханской области проходит осенняя призывная кампания.

"Торжественно проводили одну из первых групп новобранцев к месту прохождения службы. Поддержал парней в важный для них момент. Служба в армии всегда была и остается делом чести каждого мужчины. Это вклад в укрепление обороноспособности и безопасности нашей страны. А ещё это престижно и необходимо для будущего трудоустройства", - подчеркнул губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, напутствуя призывников.

Выполнять воинский долг призывники будут в сухопутных войсках. Астраханские юноши отправятся в Южный, Западный и Центральный военные округа.

"В очередной раз хочу сказать о том, что срочники не будут принимать участие в боевых действиях на территории СВО. Сегодня в зале было много родителей новобранцев. Хочу поблагодарить их за то, что воспитали своих сыновей ответственными и достойными гражданами России. Ребята, желаю вам успешно пройти через армейские будни, закалить волю и характер. Главное – всегда сохраняйте верность родному Отечеству и помните: дома вас очень любят и ждут вашего возвращения! В добрый путь!", - написал в своем телеграмм-канале Игорь Бабушкин.