Главой Упоровского муниципального района избран Анатолий Игловиков

Главой Упоровского муниципального района избран Анатолий Игловиков, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Решение принято на заседании думы Упоровского муниципального района сегодня, 23 октября.

В заседании местного представительного органа власти в режиме ВКС принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Избрание главы района, безусловно, одно из важнейших событий для каждого муниципалитета. Я хочу поздравить вас, Анатолий Валерьевич, с победой в конкурсе. Это очень почетно и очень ответственно. Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить Леонида Саукова за многолетнюю и эффективную работу. Он передал вам знамя района высоко поднятым и вам предстоит продолжить поступательное развитие".

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы Упоровского муниципального района был объявлен в сентябре в связи с досрочным прекращением полномочий Леонидом Сауковым.

По результатам конкурса в думу Упоровского мунициального района представлены два кандидата. Депутаты единогласно приняли решение об избрании главой муниципалитета Анатолия Игловикова.

Анатолий Игловиков родился 27 января 1985 года в селе Уват Уватского муниципального района Тюменской области. В 2007 году окончил Тюменскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности "Агроэкология". Кандидат наук, доцент. Трудовую деятельность он начал в Тюменской государственной сельхозакадемии. В сентябре 2024 года Анатолий Валерьевич назначен на должность первого заместителя главы Упоровского района.