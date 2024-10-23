Пентагон заявил о наличии доказательств присутствия военных КНДР в России

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у США имеются доказательства отправки военных КНДР в Россию.

По его словам, Вашингтон пытается определить цели пребывания северокорейских войск в РФ.

Напомним, Сеул считает, что КНДР может отправить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для оказания помощи России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждения прессы об этом напоминают очередную газетную утку.

По информации The Wall Street Journal, большая часть северокорейских подразделений находится на безопасном расстоянии от линии фронта, бойцам показывают, как организовывать логистику и работать с дронами.

В июне был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников, заявлял президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с Ким Чен Ыном. Глава государства уточнял, что Россия не исключает для себя военно-технического сотрудничества с КНДР в соответствии с подписанным документом.