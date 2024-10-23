Вымогателей, которые похищали москвичек ради денег, задержали

В Москве задержали подозреваемых в похищении людей с целью вымогательства. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК), пишет Lenta.ru.

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Известно о трех пострадавших девушках. Мужчины насильно усаживали их в машину и, угрожая расправой, отбирали деньги.

По данным следствия, 24 сентября около жилого дома двое мужчин напали на девушку и насильно посадили ее в автомобиль. Потерпевшую возили по улицам города и вымогали деньги. Она отдала им 150 тысяч рублей, после чего ее отпустили.

Аналогичным образом мужчины похитили еще двух жительниц столицы: от одной девушки они получили 130 тысяч рублей, от другой - 95 тысяч.

В отношении мужчин возбуждено дело по статьям "Похищение" и "Вымогательство". Следователи выясняют их причастность к другим аналогичным преступлениям.