Путин предложил создать новую инвестплатформу и товарную биржу БРИКС

Центр деловой активности постепенно смещается в сторону развивающихся рынков, новая волна роста в странах Глобального Юга и Востока, об этом заявил Владимир Путин на расширенном заседании БРИКС в Казани. Он предложил в дополнение к Новому банку развития БРИКС создать новую инвестиционную платформу и товарную биржу на базе объединения.

Путин отметил, что в развитых странах продолжается хронический рост долговой нагрузки, расширяется практика односторонних санкций, протекционизма, тогда как страны БРИКС демонстрируют устойчивость и в среднесрочной перспективе ожидаются опережающие темпы развития, в 2024-2025 средний рост составит 3,8% при увеличении мирового ВВП 3,2%. Доля стран БРИКС по паритету покупательной способности по итогам 2024 составит 36,7%.

"Предлагаю создать новую инвестиционную платформу БРИКС, которая бы обеспечила ресурсами страны Глобального Юга и Востока", – отметил он.

По его словам, это позволило бы установить более справедливые правила игры в мировой экономике и создать новые финансовые системы.

Также президент РФ предложил запустить зерновую биржу, которая будет устанавливать более справедливые ценовые индикаторы, защитит их от негативного внешнего вмешательства, от попыток вызвать искусственный дефицит продуктов питания. В последствии зерновую биржу можно трансформировать в полноценную товарную биржу, добавил Путин.

В нынешнем саммите БРИКС принимают участие 32 страны, 24 государства представляют их лидеры. Также на форум прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш, чей визит вызвал возмущение Украины. В офисе генсека на это заявили, что его участие важно для ООН, поскольку страны БРИКС представляют половину населения мира.

Последний саммит БРИКС на уровне глав входящих в него государств прошел в Йоханнесбурге в августе 2023 года. По его итогам члены БРИКС приняли решение об историческом расширении. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ. Завершает внутренние процедуры вступления и пятая страна – Саудовская Аравия.