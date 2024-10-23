На Урале жена погибшего участника СВО 19 месяцев не получала выплату за Орден мужества

На Среднем Урале жена погибшего участника СВО полтора года не могла добиться выплаты за Орден мужества, которым посмертно наградили ее мужа. О вопиющем случае рассказал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.

Как сообщил он в своем Telegram-канале, в марте 2023 года житель Ирбитского района погиб в зоне спецоперации. После этого вместе с женой уральца Иванов стал решать вопросы с перерасчетом денежного довольствия, компенсацией за погребение, выплатой страховки и за награду.

"Прошло 19 месяцев. Со своей стороны трижды направлял запросы в надзорные ведомства. Не счесть, сколько было неформальных звонков в гарнизонные и окружные военные прокуратуры. Скажу честно, прокуроров не меньше моего "впечатлила" медлительность ответственных должностных лиц", - признался депутат.

Далее он привел всю хронологию событий:

Сентябрь 2023 года – 7 месяцев после гибели: выплатили страховку за гибель.

Январь 2024 года – 11 месяцев после гибели: пересчитали денежное довольствие.

Май 2024 года – 14 месяцев после гибели: выплатили компенсацию за погребение.

Октябрь 2024 года – 19 месяцев после гибели: выплатили деньги за Орден мужества.

"Такие "рекорды бюрократии" сегодня на СВО – это скорее исключение. Да, бывает, тянут с документами 1-2-3 месяца. Но чтобы полтора года – это из ряда вон выходящая проблема", - отметил Максим Иванов.

Ранее свердловский депутат рассказывал о другом случае, когда боец СВО из Нижнего Тагила получил выплату за ранение только спустя год.