В Тазовском госпитализировали четырех подростков после взрыва газового баллончика

В Тазовском из-за взрыва аэрозольного баллончика в больницу были доставлены четверо подростков 2009-2011 годов рождения, сообщили Накануне.RU в противопожарной службе Ямало-Ненецкого автономного округа.

Сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Солнечная поступило в 19.40.

После получения сообщения пожарные немедленно выехали к месту вызова. К моменту прибытия дежурного караула выяснилось, что возгорание в одной из квартир было ликвидировано до приезда пожарных расчетов. Наиболее вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение несовершеннолетних с огнем.