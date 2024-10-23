В Хакасии хозяину фермы грозит срок за рабовладельчество

48-летнему жителю Усть-Абаканского района Хакасии вменяют организацию рабского труда. Он заставлял "подчиненных" работать по 16 часов в сутки.

В 2018-23 гг. глава крестьянско-фермерского хозяйства вблизи Чаркова подобрал троих мужчин и женщину для труда на ферме. Хозяин не платил им за труд, удерживал против воли, заставлял ежедневно работать по 16 часов, а за непослушание избивал и закрывал в погребе. Использование рабского труда продолжалось на протяжении пяти лет.

На время предварительного расследования предполагаемый рабовладелец арестован. Уголовное дело направлено в Усть-Абаканский районный суд. Ранее брат обвиняемого наказан за принуждение одного из потерпевших к даче ложных показаний – он оштрафован на 150 тыс. руб. (приговор в силу не вступил), сообщает прокуратура Хакасии.