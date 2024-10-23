23 Октября 2024
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Фото: Накануне.RU

Мэр Моршанска покинул пост после речи о смерти бойца СВО

Глава Моршанска Тамбовской области Алексей Банников покинул свой пост после речи о смерти бойца СВО. Об этом он сообщил ТАСС.

По словам Банникова, ситуация отразилось на его здоровье, в конце июля он перенес операцию на сердце. Экс-мэр переходит на другую работу. Новую должность он не уточнил.

Банников также заявил, его речь с церемонии вручения Ордена Мужества сестре погибшего бойца СВО была вырвана из контекста.

Напомним, инцидент произошел в июле. В СМИ и соцсетях слова мэра преподнесли так, будто чиновник связал смерть погибшего на СВО с благоустройством города. "Чтобы наши дети отдыхали в летних лагерях, чтобы город наш благоустраивался, чтоб были спортивные площадки, чтоб мост наш наконец-то отремонтировали, чтоб набережная у нас была — вот за все за это погиб ваш брат", — приводили СМИ цитату Банникова.

Позже Банников объяснил недоумевающим пользователям Сети, что отдых детей, развитие инфраструктуры и благоустройство возможны "только при условии, что бандеровская сволочь перестанет запрещать русский язык, убивать детей и осквернять православные церкви".

Теги: моршанск, мэр моршанска, сво, банников


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