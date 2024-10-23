Виталий Хоценко: Благодаря нацпроекту «Культура» завершен капремонт Большеуковской ДШИ

Учащиеся детской Большеуковской школы искусств ежегодно становятся лауреатами и дипломантами фестивалей, конкурсов и выставок различного уровня, сообщили в пресс-службе Правительства Омской области.

Теперь условия для творческого образования у ребят будут комфортные - в здании ДШИ проведен капитальный ремонт, установлены новые оконные и дверные блоки, обновлены кровля и фасад, инженерные системы, куплена новая мебель, благоустроена территория.

«В Больших Уках завершили капитальный ремонт детской школы искусств. Благодаря национальному проекту «Культура», который был инициирован нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, здесь созданы самые современные и комфортные условия», - сообщил Губернатор Омской области Виталий Хоценко.

В школе искусств ребята обучаются игре на фортепиано, аккордеоне и баяне, занимаются в хореографическом и хоровом классах.

Также педагоги проводят занятия по индивидуальному пению и музыкально-эстетическому развитию.





В рамках национального проекта «Культура» главной целью ставится повышение доступности культурных благ гражданам и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей стране.